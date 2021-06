Star Wars: Andor, Ben Mendelsohn torna nei panni di Orson Krennic nella serie Disney+?

La serie Disney+ Star Wars: Andor seguirà l'eroe interpretato da Diego Luna nei primi giorni dell'Alleanza Ribelle, facendosi strada tra feccia e malvagità ben prima di incontrare il suo compagno robotico K-2SO. Alcune recenti notizie sul casting parlano del ritorno di Ben Mendelsohn nei panni di Orson Krennic.

Le riprese sono ormai iniziate e la foto dal set ci hanno rivelato alcune curiosità, in particolare, navi spaziali mai viste in Star Wars. Inoltre recentemente Forest Whitaker ha confermato di riprendere il ruolo di Saw Gerrera in Andor.



Ora, un altro membro del cast di Rogue One - A Star Wars Story si avventurerà di nuovo nella galassia lontana lontana, secondo The Direct infatti Ben Mendelsohn riprenderà il ruolo di Orson Krennic in Star Wars: Andor. L'indiscrezione però deve ancora essere confermata da Disney e Lucasfilm.



Il legame di Andor con Rogue One sembra crescere di giorno in giorno, aggiungendo un altro personaggio chiave del film spin-off del 2016.

Il ritorno di Mendelsohn potrebbe anche giustificare un'apparizione di Galen Erso di Mads Mikkelsen dato che Krennic alla fine convinse il suo vecchio amico a salire a bordo per lavorare sulla Morte Nera.



Ad ogni modo, ritorno di Orson Krennic nell'universo di Star Wars farà sicuramente felici i fan in tutti gli angoli della galassia! Star Wars: Andor arriverà su Disney+ nel 2022.