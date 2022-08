Anodor, la conferma di Diego Luna: 'Non ci saranno Jedi'

Dopo l'uscita del trailer di Andor, attesissima serie di Star Wars, in una recente intervista l'attore Diego Luna ha aggiunto un particolare interessante riguardo Cassian Andor ed il suo viaggio nella galassia.

Prequel del film Rogue One, l'ultima fatica in casa Disney+, segue le avventure dell' ufficiale d'intelligence dell' Alleanza Ribelle Andor 5 anni prima la storia raccontata nel film con protagonista Felicity Jones. Molti sospettano che sarà proprio la Morte Nera il filo conduttore tra le due produzioni.

Le parole non solo di Luna, ma anche dello showrunner Tony Gilroy, non lasciano dubbi su un dettaglio essenziale e non di poco conto: l'assenza dei Jedi. In una recente intervista per Screen Rant, infatti, molto è stato detto sulla questione: "È l'esperienza più umana che si possa fare di Star Wars. Questo Star Wars riguarda persone normali come me e voi, e credo che questo legame sarà speciale. È il più realistico, se si può dire realistico, perché ovviamente vive in una galassia molto, molto lontana. Ma dovrebbe essere realistico per voi, perché vogliamo quella vicinanza. Vogliamo che riflettiate su voi stessi con questi personaggi in questo viaggio". Semplicità e gioco di squadra, queste sembrano essere i punti fondamentali della nascente ribellione contro l'Impero, in un periodo di profonda oscurità.

Se in un primo momento la data di uscita sembrava essere Agosto 2022, uno slittamento improvviso l'ha cambiato nel 21 settembre 2022.