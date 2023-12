Star Wars Andor: confermate le brutte notizie per la stagione 2?

Star Wars: Andor è stata una delle serie più apprezzate tra quelle ambientate nell'universo narrativo creato da George Lucas. Nato come prequel di Rogue One: A Star Wars Story, lo show ha saputo emanciparsi per diventare una storia ricca di emozioni ma anche profondamente politica. Tuttavia, pare che per la seconda stagione dovremo attendere.

Secondo il nuovo calendario delle uscite del 2024 svelato dalla Disney ieri sera, la seconda stagione di Star Wars: Andor non è tra le uscite del prossimo anno. Ciò significa che, al più presto, la seconda stagione di Andor verrà annunciata nel palinsesto del 2025.

Questo dopo che un panel alla Star Wars Celebration aveva indicato che la stagione avrebbe dovuto debuttare nell'agosto del 2024. Ovviamente, la Convention era andata in scena prima dell'arrivo degli scioperi a Hollywood che hanno rallentato se non bloccato tutte le più grandi produzioni in corso in quel momento.

In un precedente articolo, vi abbiamo riportato quelle che saranno le serie Star Wars previste nel 2024.

Ambientato cinque anni prima degli eventi di Rogue One e Una nuova speranza, Star Wars: Andor segue un cast di personaggi nel periodo in cui si sta formando l'Alleanza Ribelle in opposizione all'Impero Galattico. Uno di questi personaggi è Cassian Andor, un ladro che diventa un rivoluzionario e alla fine si unisce alla Ribellione. La serie è interpretata da Diego Luna, Kyle Soller, Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Faye Marsay, Varada Sethu ed Elizabeth Dulau.

"Ho sempre avuto la sensazione che non avrebbe mai visto la luce finché non l'ha fatto davvero", ha spiegato Luna in un'intervista rilasciata quest'anno. "Continuavo a pensare: 'È troppo perfetto. Sta funzionando'. Per tutto il tempo ho sempre pensato: 'È impossibile'. Durante l'intero processo, abbiamo fatto esattamente ciò che pensavamo fosse meglio per lo show. Non abbiamo mai dato priorità a nulla se non alla storia. La scrittura ha richiesto il tempo necessario e abbiamo avuto il miglior cast possibile. Tutto è andato sempre meglio, e ho sempre avuto la sensazione che qualcosa dovesse andare storto. Ma non è successo. Avevamo la libertà e il sostegno della Disney e della Lucasfilm. Avevamo la fiducia di Kathy [Kennedy]".