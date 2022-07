Star Wars: Andor, Diego Luna: 'Avevo ancora tanto da dire, sono contento di poterlo fare'

Il primo trailer di Andor ci ha svelato quando la serie spin-off di Rogue One arriverà su Disney+, ma il ritorno del personaggio in tv significa davvero tanto per il suo interprete, Diego Luna, che confessa di avere ancora da dire e da mostrare nei panni del suo rivoluzionario.

Diego Luna non pensava sarebbe mai tornato a interpretare Cassian Andor dopo Rogue One: A Star Wars Story, e invece eccolo qui, protagonista di una serie Disney+ che ha già più di una stagione (a detta di Gilroy, le "prime due stagioni di Andor compongono un romanzo") e che ad agosto debutterà sulla piattaforma streaming della casa di Topolino.

"Dietro ogni persone che ha portato un cambiamento, c'è una storia, c'è una ragione. E adoro il fatto che avremo 12 episodi per raccontarvi questa storia" ha affermato l'attore in una recente intervista.

"Ricordo di aver vissuto ogni giorno [sul set di Rogue One] come se fosse l'ultimo. Voglio dire, non ho mai pensato che avrei avuto modo di essere parte di questo universo. Ero semplicemente un fan, e un giorno, ho ricevuto una chiamata. Ho pensato che sarebbe stata un'occasione unica nella vita, e l'ho condivisa con i miei figli. Ero pronto ad andare avanti. Ma poi sono stato invitato a farvi ritorno" ha poi aggiunto spiegando che "E aveva assolutamente senso. Avevo ancora tanto atro da dire con questo ruolo. Volevo esplorare tante di quelle cose a cui stavo pensando anche quando giravamo il film, e che non avrei potuto esplorare altrimenti".

Andor arriverà il 31 agosto su Disney+.