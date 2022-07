Star Wars Andor: Diego Luna ha contribuito alla backstory del personaggio

Con la miniserie di Obi-Wan Kenobi ormai definitivamente archiviata, i fan di Star Wars guardano già al futuro e all'orizzonte c'è la serie Andor, dedicato all'omonimo personaggio introdotto per la prima volta nel film Rogue One: A Star Wars Story. A interpretarlo allora come ora c'è Diego Luna che ha anche aiutato a sviluppare la sua backstory.

Nel corso di una nuova intervista con Den Of Geek, Luna ha rivelato di aver lavorato fianco a fianco con i creatori della serie per sviluppare la backstory di Cassian Andor.

"Tutta questa storia è apparsa nella mia mente. Non era rilevante per nessuno. Parla di un passato traumatico, ma non c'è alcuna specificità", ha detto Luna. "Ovviamente, come attore, avevo la mia backstory. Non arrivi sul set senza sapere da dove vieni e cosa motiva ogni decisione del tuo personaggio, ma sono informazioni di cui nessuno si è interessato per anni".

La star di Andor ha poi rivelato che lavorare con Tony Gilroy e lo staff di sceneggiatori "è stato come quando sogni qualcosa e poi improvvisamente parli di quel sogno con gli altri... Mi è stato chiesto così tante volte: 'A cosa stavi pensando quando hai detto questo? Qual era la tua backstory in questo momento?'". Al momento non si sa molto della trama della serie, ma il debutto è previsto su Disney+ il 31 agosto 2022.

Come riportato da Empire, la serie sarà divisa in due stagioni da 12 episodi ciascuna e presenterà ben quattro diversi archi narrativi, la cui produzione sarà affidata a quattro registi diversi. La prima si svilupperà nel corso di 365 giorni mentre la seconda invece, si concentrerà su ben quattro anni di guerra civile, riportandoci di fatto sempre più verso il clima della Trilogia Originale.

Su queste pagine potete recuperare lo spot ufficiale di Andor e leggere la nostra analisi del trailer di Andor.