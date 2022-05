Star Wars Andor, Diego Luna: 'Dopo la serie l'impresa di Rogue One sembrerà impossibile'

Nella notte, alla Star Wars Celebration di scena a Anaheim, è stato mostrato il primo trailer di Star Wars: Andor, la serie che mostrerà gli eventi che hanno preceduto Rogue One: A Star Wars Story e che vedrà il ritorno da protagonista di Diego Luna nuovamente nei panni del cacciatore di taglie Cassian Andor. Ecco cosa ha detto l'attore all'evento.

"L'unica cosa che posso dire è che vedrete dove si trovava Andor cinque anni prima di Rogue One, e non crederete che Rogue One sia stato possibile", ha dichiarato Luna. "Questa è l'idea, vedere una trasformazione e un risveglio. Non posso dirvi come sarà rappresentato, dovrete aspettare il 31 agosto. Ma si tratta di questo e di quanto tutti noi siamo in grado di cambiare e trasformarci, e questa è la bellezza della narrazione".

Luna ha continuato: "Non sono molte le volte in cui si inizia a conoscere la fine, qui si sa cosa succede. Non si tratta di dire "Oh, è successo!". No, no, l'importante è come è successo. Si tratta dei piccoli dettagli, di quello che c'è tra le righe e di ogni strato del personaggio. Anche se siamo in uno show molto epico e in una grande avventura di spionaggio, avremo tempo per il lato più intimo. Andrete in profondità nel personaggio e nelle persone che lo circondano. Sarà interessante, credo, e sarà cupo e divertente e diverso da ciò che si vede in giro adesso".

Andor esordirà su Disney+ il 31 agosto 2022. Oltre a Diego Luna, come vediamo anche dal trailer, Andor sarà ricco di star: da Stellan Skarsgård a Fiona Shaw, da Adria Arjona a Denise Gough, passando anche per Kyle Soller e Genevieve O’Reilly, la prima stagione della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars promette già tantissimo.

Sappiamo già che Andor avrà una Stagione 2.