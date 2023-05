Star Wars Andor: Felicity Jones parla di un potenziale ritorno nella Stagione 2

Come sappiamo, la Stagione 2 di Star Wars: Andor sarà anche l'ultima per lo show con protagonista Diego Luna e gli eventi di quest'ultima porteranno direttamente all'incipit di Rogue One: A Star Wars Story dove la narrazione di questi personaggi arriva alla sua già nota conclusione. Ci sarà anche il tempo per un cameo di Felicity Jones nello show?

Come noto, Rogue One: A Star Wars Story ha introdotto al pubblico il personaggio di Jyn, la figlia ribelle dello scienziato Galen Erso (Mads Mikkelsen), che ha aiutato con riluttanza l'Impero Galattico a costruire l'arma definitiva in grado di distruggere interi pianeti: la Morte Nera. Solo dopo Andor - attualmente ambientato nel 5 BBY, ovvero cinque anni prima della Battaglia di Yavin che si conclude con la distruzione della stazione da battaglia - Jyn si unirà a Cassian Andor (Diego Luna) e alla squadra denominata Rogue One, incaricata di rubare i piani segreti della Morte Nera per scoprirne il punto debole.

Quando durante il programma The One Show della BBC One è stato chiesto alla Jones se tornerà nei panni di Jyn Erso nella seconda e ultima stagione della serie prequel, Andor, l'attrice ha risposto: "Ho paura di dire che non lo farò, ma ho ancora speranza che Jyn Erso a un certo punto faccia ritorno. Però no, purtroppo non ci sarò".

"In realtà non vorrei tornare a interpretare nessuno dei [miei personaggi]", ha aggiunto Jones. "È più divertente: una volta che l'hai fatto, lo metti da parte e sei pronto per la prossima sfida".

La seconda stagione di Andor sarà composta da 12 episodi e coprirà i cinque anni di distanza tra la serie prequel e Rogue One, terminando nel punto in cui il pubblico incontra il capitano ribelle di Luna nel film del 2015, ormai nome di spicco dell'Alleanza Ribelle.

"I registi lavorano in blocchi di tre episodi, quindi abbiamo fatto quattro blocchi [nella Stagione 1] di tre episodi ciascuno. Ci siamo detti: 'Wow, sarebbe davvero interessante se stavolta usassimo ogni blocco [di episodi] per rappresentare un anno di narrazione'", ha rivelato il creatore della serie e showrunner Tony Gilroy a Empire Magazine. "Ci avvicineremo di un anno con ogni blocco. Da un punto di vista narrativo, è davvero emozionante poter lavorare in questo modo, in cui racconti un evento e poi si fa un salto in avanti di un anno".