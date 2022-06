Star Wars: Andor, nuove anticipazioni dal compositore Nicholas Brittell

Mentre Obi-Wan Kenobi si avvia alla conclusione, i fan si preparano a salutare l'iconico maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor per accogliere la nuova serie Star Wars: Andor, che debutterà il prossimo 31 agosto in streaming su Disney+.

La nuova serie originale targata Lucasfilm si svolge prima degli eventi dell'acclamato film stand-alone Rogue One: A Star Wars Story ed è incentrata su Cassian Andor (interpretato da Diego Luna) e sul percorso che lo porterà a diventare un eroe ribelle.

Nelle scorse settimane, l'attore messicano aveva definito Andor una serie "politicamente rilevante": "Il mondo in cui viviamo ha bisogno di noi. Ha bisogno che ci mettiamo in gioco, che crediamo di essere capaci di farcela davvero" ha affermato Luna. "Questa è la storia di qualcuno che probabilmente all'inizio non sapeva se sarebbe stato in grado di riuscire nei suoi intenti. Ecco perché credo sia importante raccontarla ora e raccontarla bene".

Di recente, anche il compositore Nicholas Brittell (già autore della colonna sonora di Succession) ha parlato di Star Wars: Andor, rivelando di essere ancora al lavoro sulle musiche: "Ci sto lavorando proprio ora" ha dichiarato a The Playlist, entusiasta di aver raccolto l'eredità del lavoro di John Williams e Ludwig Göransson.

"Devo stare molto attento a ciò che dico, ma posso dire che mi hanno dato un'incredibile libertà. Penso che sia molto importante per ciò che stiamo realizzando con Andor", ha proseguito il compositore, raccontando con entusiasmo i due anni passati a lavorare sullo show. "Anche dal punto di vista musicale, ho potuto portare la mia prospettiva. Non posso dire molto altro, ma non vedo l'ora che esca. Quando uscirà potremo continuare questa conversazione".