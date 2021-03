Star Wars: Andor, ecco nuove immagini dal set britannico della serie Disney+

La produzione della nuova serie targata Disney+ intitolata Star Wars: Andor è iniziata, lo show fungerà da prequel del film spin-off Rogue One: A Star Wars Story con Diego Luna che riprende il suo ruolo.

Il nuovo show che amplierà la mitologia di Star Wars è ambientato dopo l'ascesa dell'Impero, mostrando come la Repubblica Galattica sia stata conquistata dopo il colpo di stato di Palpatine e Darth Vader, che porta all'ascesa della ribellione e alla crociata di Cassian Andor.

Nuove foto dal set ci mostrano una situazione complessa tra un malvagio Stormtrooper e una folla non troppo entusiasta, potete vedere le immagini in calce alla notizia.



Andor tornerà al periodo d'oro dell'Impero ed esplorerà come la sua influenza aiuta a creare la Ribellione che alla fine lo farà cadere. Lo stesso Luna ha detto che la serie esplorerà luoghi mai visti in Rogue One e che sembra un "film molto lungo".



"Penso che sia davvero interessante raccontare una storia anche se sappiamo dove finisce", ha detto Luna al The Hollywood Reporter. "Il modo in cui puoi avvicinarti a una storia come questa ti porta inevitabilmente in un processo di riflessione più profondo. Tendo a usare spesso quella parola. Quindi, una volta che sai di cosa è capace Cassian, allora c'è spazio per così tanta esplorazione, e mi entusiasma molto come attore. Penso che il formato di una serie sia fantastico perché abbiamo molto tempo per esplorare tutto".



L'attore ha aggiunto: "Quello che succede in Rogue One è qualcosa su cui possiamo effettivamente riflettere. Penso che sia una sfida molto interessante, quella che abbiamo di fronte a noi. Quindi sono davvero entusiasta di tornare nei panni di quel personaggio perché mi è piaciuto molto interpretarlo, e sono davvero felice di ciò che rappresenta il film. Rogue One era una storia di persone normali. C'erano persone normali che facevano cose incredibili e, in un certo senso questo ci ricorda il potere che tutti noi abbiamo se abbiamo una convinzione. Quindi, sì, mi sento fortunato di avere la possibilità di rivisitare questo ruolo".



Intanto è stato rivelato il numero di episodi di Star Wars: Andor e nonostante la mancanza di un personaggio importante in Andor, i fan non vedono l'ora di mettere gli occhi sulla serie in uscita su Disney+ nel 2022.