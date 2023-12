Star Wars Andor, la seconda stagione uscirà solo nel 2025?

Giusto pochi giorni fa vi abbiamo riportato le serie Star Wars del 2024 confermate dalla Lucasfilm per l'arrivo in streaming su Disney+ e in maniera a dir poco sorprendente ci si è resi conto che tra queste mancava la seconda stagione di Andor, che non è stata menzionata affatto. Le riprese dovrebbero essersi concluse dopo gli scioperi, quindi?

Durante la Star Wars Celebration di aprile a Londra, la Lucasfilm aveva annunciato che la seconda stagione di Andor sarebbe uscita il prossimo agosto. Questo, ovviamente, prima degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA che hanno bloccato diversi progetti a Hollywood per gran parte dell'estate.

Durante gli scioperi, Tony Gilroy aveva dichiarato di aver finito di scrivere le sceneggiature di Andor prima dell'inizio delle proteste, ma con la maggior parte dei membri del cast appartenenti alla SAG-AFTRA, era chiaro che le macchine da presa avrebbero potuto continuare a girare solo per un certo periodo. Ora, l'impatto di questo sciopero si sta facendo sentire.

Secondo quanto riportato da Bespin Bulletin, con lo slittamento della data d'uscita di The Acolyte alla prossima estate, la seconda stagione di Andor è stata posticipata al 2025.

Per quanto riguarda Skeleton Crew, si tratterà della seconda serie Star Wars in uscita l'anno prossimo. Lo show con Jude Law è stato posticipato di quasi un anno dal momento che ci si aspettava di vederla su Disney+ entro la fine del 2023. Inoltre, si parla già di seconda stagione per The Acolyte, dato che quanto girato finora avrebbe soddisfatto i vertici della Lucasfilm.

Il lato positivo è che Andor non sarà l'unica serie Star Wars in uscita nel 2025, ma in quel periodo dovrebbe debuttare anche la quarta stagione di The Mandalorian.

I prossimi episodi di Andor racconteranno le fasi successive del viaggio del protagonista, ancora una volta interpretato da Diego Luna, che combatterà per mettere insieme una resistenza contro il malvagio Impero Galattico. Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Luke Hull sono i produttori esecutivi della prossima stagione, che vedrà protagonisti anche Adria Arjona, Kyle Soller, Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Andy Serkis, Muhannad Bahair e Joplin Sibtain.