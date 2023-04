Star Wars Andor: nella Stagione 2 confermato il ritorno di un personaggio creduto morto?

Con le riprese della Stagione 2 di Andor attualmente in corso aumentano le voci riguardanti il cast e la storia che verrà raccontata nei nuovi episodi. Dalla Star Wars Celebration non è purtroppo trapelato nulla, anche se sembra che un celebre attore apparso nei primi episodi dello show e ritenuto morto potrebbe tornare nella prossima stagione.

Il personaggio di Kino Loy, il sergente istruttore interpretato da Andy Serkis, ha conquistato tutti gli spettatori della prima stagione con il suo arco narrativo, elevandosi rapidamente allo status di cult all'interno del fandom. L'episodio più brutale è stato quello in cui, dopo aver pensato di essere fuggito definitivamente, ha scoperto che la prigione si trova nel bel mezzo dell'oceano. Con lui incapace di nuotare, tutti hanno dato per scontata la sua morte alla fine dell'episodio, anche se questo momento non è stato mostrato esplicitamente.

A quanto pare, però, potrebbe comunque aver trovato una via d'uscita, stando a quanto dichiarato dalla stessa Disney. Il comunicato stampa ufficiale menziona il ritorno di Serkis, ma potrebbe facilmente trattarsi di un falso o di un semplice copia-incolla della lista del cast della prima stagione. Un'altra strada per il ritorno di Serkis in Andor potrebbe essere quella della regia, visto che la star de Il pianeta delle scimmie ha ormai acquisito una certa dimestichezza con il mezzo. Terza ipotesi, potrebbe trattarsi di un ritorno nel cast ma nei panni di un personaggio in motion-capture, tecnica nella quale Serkis è un vero esperto.

Alla Star Wars Celebration del weekend scorso è stata rivelata la finestra d'uscita di Andor 2 su Disney+ e con le riprese ancora in corso ci si aspettava un arrivo proprio per il prossimo anno.

La serie si concluderà quindi con la seconda stagione, come già annunciato da tempo, che porterà la narrazione e gli archi dei personaggi alla vigilia di quanto poi accadrà in Rogue One: A Star Wars Story. Chissà se anche il personaggio di Jyn Erso (interpretata da Felicity Jones in Rogue One) farà una piccola comparsata nel corso della storia.