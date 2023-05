Star Wars: Andor stagione 2, lo sciopero degli sceneggiatori influirà sullo show?

Sono ormai un po' di giorni che gli gli sceneggiatori sono in sciopero, e sempre di più alcune produzioni non stanno procedendo nel lavoro. Quella della seconda stagione di Star Wars: Andor però andrà avanti.

"Anche se il produttore esecutivo di Andor Tony Gilroy non è sul set e non sta scrivendo, le sceneggiature sono state consolidate ben prima dello sciopero - delle fonti rivelano che sta lavorando come produttore su elementi specifici, non riguardanti la scrittura, come casting per lo show Disney+", rivela Variety.

La seconda stagione di Andor quindi dovrebbe arrivare nei tempi previsti (la seconda stagione di Andor dovrebbe arrivare nell'estate 2024 ), ma si teme per la produzione delle successive. Show come Gli Anelli del Potere, The Walking Dead (gli spin-off) e House of The Dragon 2 sembrano essere salvi dai rallentamenti generale. Ma, come quella di Blade, il film Marvel la cui produzione è slittata dal 2023 al 2024. Nel particolare doveva iniziare questo mese, maggio 2023, ad Atlanta. Un altro esempio sfortunato è quello di Yellowjackets, la cui terza stagione accuserà dei ritardi non indifferenti.Siete fiduciosi sull'arrivo della seconda stagione di Star Wars: Andor? Lasciateci un commento per farci sapere le vostre impressioni al riguardo!