Star Wars Andor: ecco gli Stormtrooper sul set della Stagione 2 in Spagna!

Mentre per il momento siamo tutti concentrati sul nuovo arco narrativo di The Mandalorian, si stanno svolgendo in Spagna alcune riprese della Stagione 2 di Star Wars: Andor, la serie interamente dedicata al personaggio di Diego Luna che aveva fatto il suo esordio in Rogue One: A Star Wars Story e la cui prima stagione è stata molto ben accolta.

L'ultimo video trapelato del set della seconda stagione rivela una nuova scena in fase di riprese, che coinvolge un gran numero di Stormtrooper in marcia. Le riprese della stagione 2 di Andor si stanno svolgendo a Valencia, in Spagna, e qui grazie alla imponente scenografia possiamo vedere la costruzione di un sito imperiale molto affascinante dal punto di vista visivo.

Inizialmente si era ipotizzato che in questa scena comparisse Darth Vader, ma se si segue il filo narrativo di questi video sul set di Andor, si ha subito la conferma che non si tratta di Vader, ma piuttosto di un'altra figura imperiale in lunghe e fluenti vesti nere. Molti dei video riprendono semplicemente il processo di ripristino della troupe per un'altra ripresa, ma la sequenza principale delle riprese sembra riprendere il reggimento di Stormtrooper che marcia in questa pittoresca struttura.

La seconda stagione di Andor alzerà sicuramente la posta in gioco in modo importante. La serie si muoverà negli ultimi anni tra il momento in cui Cassian Andor è diventato una spia della Ribellione (come visto al termine della passata stagione) e quello in cui ha scoperto il segreto della costruzione della Morte Nera, che condurrà agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Ciò significa che la seconda stagione di Andor vedrà Cassian impegnato in missioni molto più rischiose e dovrà svolgere il tipo di lavoro sporco che aveva accennato a Jyn Erso in Rogue One, ovvero essere una spia disposta a fare tutto ciò che serve per raggiungere l'obiettivo.

Di recente, Diego Luna ha ammesso di essere contento che Andor finisca con la Stagione 2; inoltre, ha confermato che il parere dei fan è stato importante per Andor 2.