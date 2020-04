Star Wars, annunciata una nuova serie Disney+: la protagonista sarà una donna

A quanto pare esploreremo presto altri meandri di una certa Galassia lontana lontana... Su Disney+ arriverà un'altra serie tv ambientata nell'Universo di Star Wars, ma con una donna come protagonista.

Dopo i già noti originali Disney come The Mandaliorian (di cui abbiamo già due stagioni confermate e una terza attualmente in lavorazione), la serie tv prequel di Rogue One su Cassian Andor e uno show tutto dedicato all'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor, adesso è arrivato il turno di una nuova serie con protagonista un personaggio femminile.

Come riporta anche il sito americano Comicbook, Leslye Headland, già creatrice della popolare serie di Netflix con Natasha Lyonne, Russian Doll, porterà infatti sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino le avventure di un nuovo personaggio, di cui però, sfortunatamente, non sappiamo ancora nulla se non che la sua storia avrà luogo in una parte della timeline diversa rispetto a quella degli altri progetti. Ad ogni modo, Headland sarà sia sceneggiatrice che showrunner della serie, mentre non è noto se ne dirigerà anche alcuni episodi.

Insomma, Disney+ si cimenterà con un altro originale Star Wars, e a Jyn, Padmé, Leia, Rey e tutte le altre incredibili donne della Galassia che abbiamo imparato a conoscere e amare negli anni, da Ahsoka Tano a Qi'Ra, da Rose Tico a Amilyn Holdo, si andrà ora ad aggiungere quello che sarà sicuramente un altro memorabile personaggio.



Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni in merito.