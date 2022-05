Star Wars, annunciata la serie dal team di Spider-Man: i primi dettagli fanno sognare!

Pochi minuti fa è stata annunciata una nuova serie di Star Wars, che sarà realizzata dal regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts, con nuovi dettagli emersi grazie alla nuova anteprima di Star Wars pubblicata da Vanity Fair.

La pubblicazione ha confermato che lo sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming Chris Ford è a bordo per la sceneggiatura della serie, con la storia che si svolgerà subito dopo gli eventi de Il ritorno dell'era Jedi, dunque all'incirca parallelamente agli eventi di The Mandalorian e Il libro di Boba Fett.

La serie ha attualmente il nome in codice 'Grammar Rodeo', un riferimento a un episodio de 'I Simpson' che vede Bart e i suoi compagni di scuola "rubare un'auto e scappare per una settimana, usando un falso evento educativo come alibi". La trama dello spettacolo di Star Wars, tuttavia, rimane un segreto, anche se è ufficialmente iniziato il casting per i protagonisti: quattro bambini piccoli, di età compresa tra 11 e 12 anni. "All'interno di Lucasfilm, lo spettacolo viene descritto come una versione galattica dei classici film d'avventura della Amblin degli anni '80", afferma Vanity Fair.

Per altre letture sul futuro della saga di Star Wars, cliccante sul link evidenziale: troverete le nuove informazioni, pubblicate sempre da Vanity Fair, riguardo alle prossime serie tv Ahsoka Tano, Cassian Andor e The Acolyte.