Star Wars: annunciata la nuova serie televisiva Tales of the Jedi!

Di Tales of the Jedi si era parlato qualche tempo fa a colpi di rumor e indiscrezioni, ma a quanto pare adesso è ufficiale: il franchise si sta preparando ad accogliere una nuova serie televisiva di Star Wars, che sarà presentata durante la prossima Star Wars Celebration.

A confermare l'esistenza del progetto pochi minuti fa è stato infatti il sito stesso del noto evento annuale dedicato alla saga creata da George Lucas, che nel suo calendario ufficiale ha presentato il panel The Galaxy Stage, che avrà luogo sabato 28 maggio. Come potete verificare sul sito della convention disponibile nel link della fonte che trovate in calce a questo articolo, la descrizione del panel rivela: "Presentazione di Tales of the Jedi, nuova serie antologica di cortometraggi animati. Il panel sarà condotto da Amy Ratcliffe con Dave Filoni ospite speciale."

Tales of the Jedi sarà dunque una serie antologica di cortometraggi animati, probabilmente qualcosa di simile a quanto visto con l'apprezzato Star Wars Vision ma più specificatamente incentrato sui Jedi. Al momento non è chiaro se il progetto è pensato per Disney Plus, YouTube (sul modello di Galaxy of Heroes) o qualche altra piattaforma, quindi continuate a seguirci.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il franchise di Star Wars ha già diversi progetti in uscita in varie fasi di produzione: tra questi le nuove serie live-action Obi-Wan Kenobi, Andor e The Mandalorian 3, The Bad Batch 2 e il nuovo film live-action Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins. Per altri approfondimenti, guardate il trailer di Obi Wan Kenobi, serie in uscita dal 27 maggio.