Star Wars: annunciati tre nuovi Funko Pop a tema The Mandalorian

L’impero colpisce ancora? Forse quello imprenditoriale e del marketing della Disney sì, e lo fa immettendo sul mercato tre nuovi Funko Pop dedicati al mondo di Star Wars: The Mandalorian. E cosa proporre al pubblico se non uno dei personaggi più apprezzati dell'universo di Star Wars?

La seconda stagione di The Mandalorian è sicuramente uno dei prodotti più attesi sulla piattaforma di streaming Disney+. In arrivo il prossimo 30 ottobre, ha già fatto impazzire i fan con la sinossi ufficiale di The Mandalorian; ora, ovviamente, l'hype per la serie dedicata all'universo espanso di Star Wars continua a crescere con l'avvicinarsi dell'evento, e quale è il modo migliore per aumentare il desiderio se non permettere ai fan di avvicinarsi all'oggetto tanto desiderato con piccoli palliativi?

E forse è per questo che la Disney ha deciso di immettere sul mercato tre Funko Pop dedicati proprio a The Mandalorian. Ebbene sì, con l'avvicinarsi del rilascio dei nuovi episodi - e dopo che i fan sopo diventati matti nell'analizzare il trailer della seconda stagione di The Mandalorian - è arrivato anche il momento di accontentare i collezionisti. D'altronde, si tratta di una fetta di mercato assolutamente fondamentale, che non solo rappresenta una parte dell'audience fissa e costante nel tempo, ma che anzi risulta essere fondamentale per quanto riguarda il merchandising.

Ed ecco allora disponibili

The Mandalorian Flying Pop!

The Mandalorian Child with Bag Pop!

The Mandalorian Gamorrean Fighter Pop!

Si tratta, ovviamente, di pezzi indispensabili nella collezione di veri appassionati. Per chi non ha intenzione di perdere neppure un articolo inerente al franchising, i nuovi Pop! dedicati al mondo di Star Wars rappresentano l'ennesimo tassello da inserire per completare un quadro già di per se molto ampio e complesso!