Star Wars: Annunciato l'ultimo libro della trilogia di Thrawn

Nelle scorse settimane era stata condivisa la notizia di un libro di Star Wars dedicato alla famiglia Skywalker. Inoltre il famoso autore Timothy Zahn ha appena annunciato il romanzo conclusivo della trilogia dedicata al Grand'ammiraglio Thrawn.

In calce alla notizia trovate la copertina del terzo libro di Thrawn Ascendancy intitolato "Lesser Evil", serie che ci ha permesso di scoprire dei dettagli riguardo la vita del celebre personaggio apparso per la prima volta nel 1991, nelle pagine de "L'erede dell'Impero". L'opera sarà disponibile in America il prossimo 16 novembre, ecco la trama del nuovo romanzo: "Il destino della Chiss Ascendancy è in bilico nel finale di Star Wars: Thrawn Ascendancy, trilogia scritta dall'autore di best sellers Timothy Zahn. Per oltre mille anni la Chiss Ascendancy è stata un'isola di pace e tranquillità, guidata dalle nove famiglie, leader che sono l'unica barriera contro il caos delle Regioni Ignote. Questa stabilità è stata erosa da un nemico astuto, che ha causato delle divisioni nelle varie famiglie. Nonostante gli sforzi della Flotta di Difesa, l'Ascendacy si avvicina sempre di più ad una guerra civile".

Continua poi: "I Chiss conoscono bene la guerra, il loro status è stato ottenuto grazie a conflitti e a gesta terribili, dimenticate fino a questo momento. Per assicurare un futuro all'Ascendacy, Thrawn studierà il suo passato, scoprendo dei segreti terribili sulla prima famiglia regnante. Per la salvezza dell'Ascendacy, Thrawn sarà disposto a sacrificare tutto? Anche la sua unica casa?".

