Star Wars: annunciato il Monopoly a tema The Mandalorian

Star Wars: The Mandalorian è una delle serie televisive su cui Disney + ha puntato di più in questa stagione televisiva; e lo ha fatto investendo sia in pubblicità sia sul merchandising, e l'arrivo del nuovo Monopoly ispirato alla serie ne è la conferma.

La Disney sembra inarrestabile. Dopo aver annunciato un nuovo set di Funko Pop dedicati a The Mandalorian, e aver stupito i fan con il set di lego di The Mandalorian dedicato a Baby Yoda, ora torna a stupire i fan e gli appassionati di tutto il mondo con una nuova sorpresa. Si tratta, di fatto, del Monopoly di The Mandalorian.

Il grandissimo successo della serie, difatti, ha permesso alla Disney di allargare i propri orizzonti di mercato di di produrre sempre più prodotti a marchio Star Wars, andando in questo modo ad arricchire le già ampie collezioni dei fan più affezionati. Ma come funziona questa particolare versione di Monopoly? Lo scopo del gioco è semplice. Si tratta di proteggere The Child (ossia Baby Yoda) dagli Imperial enemies.

Durante la partita, inoltre, sarà possibile interpretare diversi personaggi, a seconda delle proprie preferenze. Per esempio, si potrà scegliere se essere The Mandalorian, Cara Dune, IG-11, oppure Kuiil; e, ovviamente ciascuno di loro possederà le loro peculiarità durante il gioco! Il giocatore che avrà più imperial credits al termine della partita vincerà il gioco, ma se gli imperial enemies entreranno in possesso di Baby Yoda, il gioco finirà per tutti.

Cosa dovremmo aspettarci ancora dalla Disney? Questo non è dato saperlo. Quello che sappiamo è che le sorprese, certamente, non sono finite qui, e che la saga di Star Wars riserverà ai suoi fan ancora innumerevoli colpi di scena... d'altronde, The Mandalorian è una delle serie più attese di questo autunno!