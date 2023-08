Star Wars, annunciato a sorpresa nuovo one-shot Vision: di cosa si tratta?

Fermi tutti: Starwars.com ha appena rivelato un nuovo progetto. No, non intendiamo terza stagione di Star Wars: Visions. Eccola qui: Peach Momoko sta lavorando a Star Wars: Visions - Peach Momoko #1, un fumetto unico che verrà rilasciato alla fine di quest'anno.

"Ho disegnato Popo [date un'occhiata alle foto allegate alla news] un paio di anni fa per gioco e ho sempre desiderato utilizzarla in un fumetto. Ho sentito che questa era l'occasione perfetta", ha rivelato la fumettista Peach Momoko in una recente intervista.

"Volevo raccontare una storia su un culto. E ho pensato che nell'universo di Star Wars il lato oscuro fosse qualcosa che si collega a quando un essere umano, o qualcosa di vivente, perde se stesso e vuole affidarsi alla fede in qualcosa per avere una speranza di vivere. Credo che cadere nel lato oscuro non sia una cosa di cui vergognarsi. Può salvarti. A volte il lato oscuro può aiutare a sconfiggere il trauma e la paura". Nella storia, la convinzione di Ankok è che il tempo in cui la luce sconfigge l'oscurità sia finito. È il momento di accettare l'oscurità. E Tata usa il lato oscuro solo per aiutare chi ha bisogno di una ''luce oscura'", ha continuato Momoko.

In attesa della sua terza stagione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: Visions 2.