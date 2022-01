Star Wars: Anthony Daniels sarà di nuovo C3PO, ma in quale progetto?

Mentre i fan di Star Wars si stanno strappando i capelli per il quinto episodio di The Book of Boba Fett, tramite un post su Instagram l'attore Anthony Daniels ha messo in conto un altro gradito ritorno nel franchise.

Lo storico interprete del droide protocollare C3PO ha infatti svelato una fotografia dal dietro le quinte che lo ritrae con indosso una tuta di motion capture, dichiarando ai fan della saga di Star Wars che tornerà nel ruolo in un non meglio specificato progetto imminente. Di che cosa potrebbe trattarsi?

La scelta più ovvia ricade chiaramente su A Droid Story, uno speciale in arrivo per Disney+ annunciato ufficialmente oltre un anno fa da Kathleen Kennedy. Il coinvolgimento di Daniels in A Droid Story non era stato confermato al momento dell'annuncio, ma dalla descrizione del progetto un'apparizione di C3PO è certa (l'attore ha doppiato il personaggio persino nell'esperienza VR Tales From Galaxy's Edge e lo speciale Disney Plus LEGO Star Wars Holiday Special). Sul progetto, la Kennedy aveva detto: “Mentre Lucasfilm continua a sviluppare nuove storie, l'incontro tra animazione ed effetti visivi offre nuove opportunità da esplorare. Lucasfilm Animation collaborerà con il team degli effetti visivi di Lucasfilm, Industrial Light & Magic, per sviluppare una speciale avventura di Star Wars per Disney+, A Droid Story. Questo viaggio epico ci introdurrà a un nuovo eroe, al fianco del leggendario duo composto da R2-D2 e C-3PO".

Nel frattempo l'attesa è tutta per la serie di Obi Wan Kenobi, che arriverà più avanti nel corso del 2022. C3PO comparirà anche lì? Diteci cosa ne pensate nei commenti.