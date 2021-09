Star Wars: arriva una action figure di George Lucas vestito da Stormtrooper!

Lucasfilm e Hasbro hanno dato vita a una nuova action figure che raffigura George Lucas, il creatore del franchise travestito da Stormtrooper per commemorare il 50° anniversario della fondazione di Lucasfilm. Non sarebbe la prima volta che succede. Tra le varie ricordiamo ad esempio quella ispirata al suo cameo in Vendetta dei Sith.

La nuova action figure in questione arriverà nel 2022, e si inserirà nella The Black Series Gaming Greats. Proprio tra queste abbiamo recentemente dato un'occhiata alla action figure ispirata a RC 1138 di Star Wars. La cura dei dettagli è un elemento fondamentale. L'action figure in questione, infatti, avrà un casco rimovibile e un fucile blaster, impugnato dal creatore del franchise. Se siete curiosi di dare una prima occhiata, potete farlo nelle foto che troverete in fondo all'articolo!

Il senior director del product design di Hasbro, Vickie Stratford, ha deciso di commentare il lancio del prodotto che omaggio Lucas. "Come fan di Star Wars da una vita, ho sia l'onore che il privilegio di dare vita ai personaggi del franchise sotto forma di prodotto ogni singolo giorno. Quando si è presentata l'opportunità di disegnare l'action figure di George Lucas, eravamo particolarmente elettrizzati da questo progetto. Questo prodotto è solo uno dei tanti modi in cui possiamo onorare la sua eredità per gli anni a venire e speriamo che i fan lo apprezzino tanto quanto noi!"

Cosa ne pensate? Se volete saperne di più, ecco alcune informazioni sulla linea di action figures di Star Wars per il 50° anniversario della Lucasfilm.