Star Wars, arriva la serie stile What If? Ecco cosa ne pensano i fan

Negli anni la Disney ha abituato il suo pubblico di appassionati ad una enorme varietà di contenuti a livello di intrattenimento, con anche alcuni esperimenti legati a Star Wars. Tra questi sicuramente c'è da inserire la serie Marvel What If, in cui vengono rimescolate del tutto le carte in tavola degli eventi già raccontati nel canone dell'MCU.

Come era dunque prevedibile, specie dopo il successo della serie Ahsoka, di cui vi lasciamo la recensione, si è iniziata a diffondere nel web la voce secondo cui sarebbe attualmente in lavorazione un nuovo show dedicato proprio a Guerre Stellari.

Secondo quanto riportato dall'insider DanielRPK infatti: "La Disney sta lavorando ad uno show What If dedicato proprio a Star Wars".

Una notizia che non dovrebbe lasciare sorpresi se fosse confermata, d'altronde la serie animata Marvel è tra quelle che hanno riscontrato il maggior successo. Inutile dire che le reazioni degli appassionati sul web non si sono fatte attendere, con anche alcuni che hanno suggerito alcuni eventi interessanti che potrebbero avere luogo.

Alcuni ad esempio si chiedono: "E se Rey non avesse mai bypassato il compressore?", mentre altri invece sono semplicemente entusiasti all'idea di poter esplorare galassie e realtà alternative legate a questo famosissimo franchise.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Andor.