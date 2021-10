Star Wars, in arrivo 4 nuovi libri: racconteranno il passato di Anakin, Obi-Wan e Luke

Il prossimo titolo del franchise di Star Wars ad arrivare sullo schermo sarà The Book of Boba Fett, e molti fan sperano per l'occasione di assistere al ritorno di Sasha Banks dopo The Mandalorian. Nei prossimi mesi, poi, saranno pubblicati quattro nuovi libri di storie del canone, che approfondiranno il passato di alcuni importanti personaggi.

Il primo si intitola Star Wars: Brotherhood ed è in uscita il 10 maggio 2022. Ci consentirà probabilmente di scoprire il significato di una battuta pronunciata nella trilogia prequel da Obi-Wan Kenobi, secondo il quale il fatto che Anakin gli avesse salvato la vita su Cato Neimoidia "non contava". La sinossi parla infatti di un'esplosione che "ha devastato Cato Neimoidia", e racconta di come "Anakin Skywalker sale al rango di Cavaliere Jedi".

Molto attesa, a tale proposito, è anche la serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi, e a quanto pare è stato già girato il duello con Darth Vader. Il secondo libro in uscita è Shadow of the Sith, atteso per giugno, che sarà ambientato vent'anni dopo l'Episodio VI e vedrà Luke Skywalker collaborare con Lando Calrissian per trovare la figlia perduta di quest'ultimo. La loro strada si incrocia con quella del Sith Ochi of Bestoon, che ha il compito di catturare una certa ragazza di nome Rey.

Gli altri due libri si intitolano rispettivamente Star Wars: Padawan e Stories of Sith and Jedi. Il primo vede Obi-Wan abbandonare il suo maestro Qui-Gon Jinn per recarsi da solo su un pianeta un tempo esplorato dagli antichi Jedi; il secondo è una raccolta antologica di dieci racconti, che esplorano alcuni dei più grandi nomi della saga, "da Luke Skywalker a Darth Vader, da Obi-Wan Kenobi ad Asajj Ventress e oltre", promette la sinossi.