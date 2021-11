Star Wars, in arrivo una serie animata su Darth Maul? Ecco gli ultimi rumour!

A poche ore dall'uscita del trailer di The Book of Boba Fett, ecco un'altra sorprendente notizia per tutti gli appassionati dell'universo di Star Wars. Secondo alcuni insistenti rumour, sembra che sia in fase di sviluppo una nuova serie animata dell'universo di Star Wars, che vedrebbe protagonista il celebre Sith Darth Maul.

Secondo il sito Cinelinx, infatti, sembra che alcuni attori stiano lavorando a delle registrazioni per un progetto non ancora ufficializzato: tra questi anche Sam Witwer, voce di Darth Maul nelle serie animate The Clone Wars e Rebels, e nel film del 2018 Solo: A Star Wars Story.

Stando a quanto riportato, sembra che la serie animata dedicata a Darth Maul si collocherà prima degli eventi di Solo: A Star Wars Story, la pellicola del 2018 diretta da Ron Howard, e avrà il suo focus proprio nel periodo in cui Darth Maul è al comando di Crimson Dawn.

Il personaggio di Darth Maul è apparso per la prima volta in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, come antagonista principale, e da lì ha avuto una storia abbastanza complicata nelle produzioni a seguire.

Di recente, nel nuovo libro The Star Wars Archives George Lucas ha rivelato che tra le sue idee per la trilogia di Star Wars ci sarebbe stato proprio il ritorno di Darth Maul e, secondo Cinelinx, dalle parti di Lucasfilm ci sarebbe stata da tempo la volontà di realizzare una produzione incentrata su di lui. Vedremo nel prossimo futuro se questi rumour si riveleranno fondati e se sarà annunciata una nuova serie animata dell'universo Star Wars.