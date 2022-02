Star Wars High Republic: svelati i dettagli sul cast della nuova serie Disney Plus?

Stando ad alcune voci non confermate ufficialmente dalla Lucasfilm, attualmente sarebbe in fase di sviluppo una nuova serie di Star Wars per Disney+ e questa dovrebbe avere per protagonista un gruppo di giovanissimi. Quest'ultimo dettaglio arriva grazie al report sul casting che sarebbe trapelato nelle ultime ore. Nessun indizio sul titolo.

Stando a quanto rivela il sito The Illuminerdi, la produzione sarebbe alla ricerca di diverse figure molto giovani per questa nuova serie attualmente senza un titolo ufficiale. La produzione starebbe cercando le seguenti figure per questi ruoli:

Wyatt: Maschio, 11 anni, di qualsiasi etnia, personaggio regular. Wyatt è alla ricerca di grandi avventure, ma la sua attenzione spesso si sposta. Vorrebbe essere l'eroe di ogni situazione in cui si ritrova coinvolto

Ned: Maschio, 11 anni, di qualsiasi etnia, personaggio regular. Descritto come il miglior amico di Wyatt. Ned è gentile e con un cuore d'oro, ma tende a essere un tipo che segue le regole. Detto questo, Ned spesso si ritrova catapultato nelle avventure di Wyatt.

Faye: Non binario, 12 anni, di qualsiasi etnia, personaggio regular. Descritto come ribelle ed estroverso, ma a 12 anni hanno già la testa sulle spalle.

Kylie: Femmina, 12 anni, di qualsiasi etnia, personaggio regular. La migliore amica di Faye, descritta come seria, intelligente, che tiene sotto controllo le proprie emozioni, come dietro un muro.

Senza nome: Maschio, 30-50 anni, di qualsiasi etnia, personaggio regular. Nessun altro dettaglio su questo personaggio.

Il progetto in questione ha il titolo identificativo di Grammar Rodeo, che per chi non ne fosse a conoscenza è un inside joke riferito al mondo dei Simpson; nell'episodio Bart on the Road, infatti, Bart e i suoi compagni di classe partono per un viaggio in macchina illegale e in solitaria per andare all'avventura mentre i loro genitori pensano si stiano dirigendo a una gara di grammatica.

La produzione di questa nuova serie Star Wars dovrebbe partire a giugno e terminare a dicembre, con una possibile uscita su Disney+ nel 2023.

