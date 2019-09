Star Wars: è in arrivo una serie spin-off su Solo per Disney+?

In seguito all flop commerciale di Solo: A Star Wars Story Disney ha deciso non solo di non sviluppare un secondo capitolo ma anche di sospendere, almeno per il momento, tutti gli spin-off della saga principale. Secondo un recente rumor, però, il periodo esplorato nel film potrebbe fare da cornice per una serie targata Disney+.

Con gli annunci delle serie tv su Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, oltre all'imminente The Mandalorian, molti si sono chiesti se la Casa di Topolino avesse intenzione di ampliare l'universo di Star Wars nella stessa misura del Marvel Cinematic Universe - per il quale sono stati annunciati ben 8 show in arrivo nel giro di pochi anni.

Dopo le recenti voci riguardanti una serie tv di Mara Jane, ecco arrivare un nuovo rumor sulla galassia lontana lontana da Star Wars Unity: secondo quanto riportato dal sito, infatti, Disney starebbe sviluppando uno spin-off televisivo di Solo che però non sarà incentrato su Han, Chewie o Lando, ma esplorerà invece l'Alba Cremisi introdotta dal film di Ron Howard. Che sia finalmente il momento di Darth Maul?

Lo scorso giugno MakingStarWars aveva anticipato l'arrivo di un film ambientato a Mos Eisley, che secondo il report potrebbe aver seguito il percorso dello spin-off su Obi-Wan (trasformato poi in serie tv) evolvendosi in questa vociferato spin-off di Solo. Al momento si tratta comunque di rumor non confermati, e vi invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute cautele.