Star Wars, attenzione: Jon Favreau e Dave Filoni lavorano ad una nuova serie tv Disney+?

Lucasfilm va all-in con Jon Favreau e Dave Filoni? A quanto pare si, almeno stando ad un nuovo rapporto di Bespin Bulletin, secondo il quale il duo creativo dietro i grandi successi The Mandalorian e The Book of Boba Fett sta lavorando allo sviluppo di un'altra serie televisiva di Star Wars.

Le informazioni provengono da un elenco su Production Weekly, che ha pubblicizzato un "progetto di Star Wars senza titolo" che sta per entrare in produzione. La scheda di quel progetto nelle ultime ore è stata apparentemente aggiornata per includere un titolo provvisorio, nonché i nomi di Favreau e Filoni associati a ruoli di produttori attivi. Sembra che la serie sia in fase di sviluppo come "Ghost Track 17" e, secondo quanto riferito, farà parte del franchise "MandoVerse" creato dai due artisti all'interno del grande universo di Star Wars.

Bespin Bulletin ipotizza che il titolo provvisorio potrebbe mettere in relazione la serie con una regina o una sorta di regalità. Come spiegano, una "ghost track", ovvero una "traccia fantasma", si riferisce in genere ad una canzone nascosta in un album. Una delle tracce fantasma più famose di sempre è quella dei Beatles per l'album "Abbey Road", e guarda caso rappresenta proprio la diciassettesima traccia dell'opera: come avrete intuito, è intitolata "Her Majesty", da qui il probabile riferimento ad un monarca legato al mondo di Star Wars.

Curiosamente, però, i reali più famosi nell'universo di Star Wars sono antecedenti al MandoVerse e alla sua ambientazione temporale, compresa tra gli eventi di Episodio VI - Il ritorno dello Jedi e Episodio VII - Il risveglio della forza. Questa misteriosa serie, comunque, dovesse concretizzarsi, si unirà ai tanti altri progetti imminenti firmati Favreau e Filoni, come Ashoka con Rosario Dawson e Skeleton Crew con Jude Law, per non citare l'imminente terza stagione di The Mandalorian.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.