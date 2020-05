Star Wars: l'autrice della nuova serie TV ha un tatuaggio a tema Leia

E' fresca la notizia dell'arrivo di una nuova serie TV Star Wars su Disney+. La comunicazione ufficiale è arrivata durante lo Star Wars Day, avvenuto il 4 maggio scorso.

Comunque le prime informazioni iniziano a trapelare, ed è stato confermato che Leslye Headland, sarà la showrunner di questa misteriosa serie TV incentrata su personaggi femminili, anche se resta ancora tutto molto sul vago.

La drammaturga ha messo in mostra per l'occasione il suo tatuaggio della principessa Leia disegnato da Ralph McQuarrie, ed ha confessato in una recente intervista di essere estremamente euforica per il ruolo ottenuto, dato che fin dall'infanzia ha sempre amato l'universo di Star Wars e la sua aspirazione maggiore era proprio lavorare per la Lucasfilm.

Sul suo rapporto con la galassia di Star Wars, la Headland dichiara in un'intervista a Variety: "Sono il tipo di fan di Star Wars che non ha nemmeno un film preferito. Voglio solo vivere nell'universo di Star Wars, continuamente, per sempre . Quindi quando le persone mi chiedono 'Qual è il tuo film Star Wars preferito?', io rispondo 'Non esiste un film di Star Wars. C'è solo Star Wars".

Per restare in tema principessa Leia, Carrie Fisher ha dovuto perdere peso per interpretare nuovamente Leia, e sono tanti i personaggi femminili forti della saga, tra cui Ahsoka, la cui doppiatrice dà consigli ai prossimi interpreti della Jedi. Tra le altre uscite future di Disney+ è stato annunciato che Taika Waititi dirigerà un nuovo film Star Wars.