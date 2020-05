Star Wars, Baby Yoda al centro del nuovo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian

Ammettiamolo, nonostante si sia conclusa la prima stagione di The Mandalorian e siamo tutti in trepidante attesa per la seconda, Baby Yoda ha ormai fatto irrimediabilmente breccia nei nostri cuori e appena si nomina il personaggio si assiste ad un inspiegabile sensazione di tenerezza seguita da un aumento di smancerie.

A parte gli scherzi, Baby Yoda ci ha fatto impazzire tutti quanti, e l'ultimo episodio della Disney Gallery: The Mandalorian (evento-documentario che Disney+ ha inserito nel catalogo per lo Star Wars Day dello scorso 4 maggio) è proprio dedicato a lui, The Child.

La docu-serie indaga stavolta la progettazione delle sembianze del dolcissimo pupazzo animato costato ben 5 milioni di $, e vede l'utilizzo di due tecnici che permettono al personaggio di simulare i movimenti. Jon Favreau insieme a Dave Filoni ed al concept artist Christian Alzmann hanno lavorato duramente fino a che il personaggio non ha ottenuto delle sembianze piacevoli ed aliene in egual misura.

All'inizio, ispirandosi ad una realtà virtuale, il progetto era tutt'altro che "carino" come si può vedere dai primi concept di Baby Yoda, ma poi perfezionando le proporzioni e ricreando dei tratti più infantili e teneri, come riferito dai produttori, sono riusciti a creare il giusto mix che ha avuto tanto successo.

Il franchise non si è risparmiato sui gadget e gli accessori acquistabili del piccolo di casa Star Wars: sono disponibili, oltre ai peluche di The Child, anche le magliette di Baby Yoda e, tenerezza delle tenerezze, i Funko Pop del piccolo Yoda, ma potremmo continuare all'infinito. Non ci resta che scoprire quali altri retroscena conosceremo nelle prossime puntate della Disney Gallery sulla piattaforma streaming Disney+.