Star Wars, Baby Yoda fatti da parte: The Bad Batch mostra i Baby Rancors e sono adorabili!

Lucasfilm ha pubblicato il nuovo trailer per i prossimi episodi di Star Wars: The Bad Batch, anticipando ciò che succederà nel corso della prima stagione della serie Disney Plus del momento.

Il filmato promozionale presenta molti cameo interessanti, ma anche uno a dir poco imprevedibile: si tratta di un Baby Rancor, una creatura che apparirà nei futuri episodi di The Bad Batch e che si configura già da subito come un'altra adorabile aggiunta al vasto catalogo di Star Wars.

Per chi non lo sapesse, i Rancor hanno fatto la loro prima apparizione in Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi, durante la classica scena nel palazzo di Jabba The Hutt: è il mostro contro cui il gangster costringe Luke Skywalker a lottare durante il tentativo di quest'ultimo di salvare Han Solo. La scena del Rancor nel film divenne così popolare che le creature acquistarono una certa fama tra i fan di Star Wars, soprattutto nelle opere non canoniche di "Legends". Dalla loro inclusione nel trailer di The Bad Batch, sembra ora che la serie continuerà ad aggiungere dettagli su questa specie aliena, mostrandone una versione 'baby'.

Vi sta piacendo The Bad Batch su Disney+? Ditecelo nella sezione dei commenti! Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: The Bad Batch ep2, disponibile da oggi sul servizio di streaming on demand.