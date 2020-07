Star Wars, Baby Yoda protagonista anche dei cereali a tema The Mandalorian

Pochi mesi dopo il suo debutto nella prima stagione di The Mandalorian, l'irresistibile Baby Yoda ha scalato le classifiche dei prodotti più venduti dell'universo di Star Wars diventando anche uno dei Funko Pop più venduti di sempre. In attesa di rivederlo nei nuovi episodi, il Bambino ha ora conquistato anche i cereali.

Lo scorso 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, la General Mills aveva infatti annunciato l'arrivo di una confezione di cereali dedicati alla serie Disney+, e ora sono arrivate in rete le prime immagini che mostrano il piccolo alieno sulla confezione.

Oltre al prodotto alimentare, grazie a Comicbook.com possiamo mostrarvi anche la nuova linea di tazze a tema The Mandalorian realizzate da Geek Tikis: come potete vedere in calce alla notizia, oltre a quella di Baby Yoda, è possibile acquistare le tazze dedicate al Mandaloriano di Pedro Pascal e a IG-11, il droide cacciatore di taglie doppiato da Taika Waititi, il quale ricordiamo aver diretto il finale di stagione.

Per quanto riguarda la serie TV, Jon Favreau ha confermato che i lavori per la seconda stagione sono proseguiti a ritmo spedito nonostante la quarantena, perciò i nuovi episodi debutteranno regolarmente sul servizio streaming della House of Mouse il prossimo ottobre. Nell'attesa, vi rimandiamo alle nostre impressioni sulla docuserie Disney Gallery: The Mandalorian, nella quale viene esplorata anche l'innovativa tecnologia Stagecraft.