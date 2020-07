Star Wars: Bad Batch, in che epoca è ambientata la nuova serie animata di Guerre Stellari?

L'ultimo annuncio della Disney ha sorpreso tutti gli appassionati di Guerre Stellari: la Casa di Topolino ha infatti rivelato di essere al lavoro su una nuova serie animata intitolata Star Wars: The Bad Batch e incentrata sul celebre gruppo di cloni. Scopriamo qualcosa in più sull'ambientazione dello show.

Come sapete l'opera si colloca alla fine della trasformazione della Repubblica nell'Impero guidato dal sith Palpatine, insieme al suo nuovo discepolo Darth Vader. A causa dell'ordine 66 sono stati eliminati i cavalieri Jedi, i sopravvissuti hanno deciso di fuggire nella galassia, aiutando i vari gruppi di resistenza oppure nascondendosi in pianeti disabitati. Saranno queste le vicende che faranno da sfondo alla serie, in cui seguiremo il gruppo di cloni mentre cerca di sopravvivere ad una galassia a loro ostile e resa ancora più pericolosa da bande di mercenari e signori della guerra.

Scopriremo così come è cambiata l'universo nei primi anni dopo la fine della Repubblica, secondo quanto rivelato nel comunicato ufficiale la serie sarà ambientata prima di Star Wars: Rebels, l'Alleanza Ribelle non si è ancora formata e le vicende della trilogia originale sono ancora lontane. Nonostante questo, sarebbe un'ottima occasione per rivedere in azione Ahsoka Tano, personaggio introdotto in Star Wars: The Clone Wars e che è riuscita a sfuggire agli agenti imperiali.

È molto probabile invece che lo show sarà molto vicino cronologicamente alle vicende della serie incentrata su Obi-Wan e sulla sua vita dopo la distruzione dell'ordine Jedi: siamo sicuri che le vicende in The Bad Batch avranno una certa influenza e serviranno ad introdurre al meglio la nuova galassia dominata da Palpatine. Rimaniamo in attesa di notizie ufficiali a riguardo, nel frattempo vi lasciamo con questa teoria su Darth Vader di Star Wars.