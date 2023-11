Star Wars, Baylan avrà un nuovo attore dopo la morte di Ray Stevenson? Parla Dave Filoni

La prematura scomparsa di Ray Stevenson ha lasciato interdetti non solo gli spettatori della serie Star Wars Ahsoka, ma anche la produzione stessa. Dato che il personaggio alla fine della stagione non muore, ma anzi è intenzionato a continuare al sua missione, adesso ci si chiede se Lucasfilm procederà a un recasting. Dave Filoni ha detto la sua.

Nel corso di un lungo articolo celebrativo realizzato per l'annuncio del nuovo ruolo di Dave Filoni, diventato il Chief Creative Officer di Lucasfilm, l'uomo che è stato parte integrante del franchise di Star Wars per oltre dieci anni e mezzo ha parlato del futuro di Baylan Skoll, in particolare delle sue motivazioni e dei suoi sforzi per "creare un proprio modo di essere" dopo aver considerato l'Ordine Jedi un "fallimento".

A proposito di ciò che accadrà al personaggio ora che Stevenson non è più tra noi, Filoni ha dichiarato a Vanity Fair quanto segue:

"Ovviamente c'è una storia. A questo punto siamo in una situazione di attesa. Ma sono contento che si parli di Ray e di quanto sia stato grande.... Avevo l'abitudine di discutere con lui e di dirgli: 'Ray, sei tu il cattivo qui'. E lui diceva: 'Non credo proprio'. Io gli rispondevo: 'So che non lo pensi, ma lo sei. Mi piace che tu faccia finta di niente'. Che è esattamente il modo in cui Baylan pensa".

Per chi avesse bisogno di un ripasso, come Shin Hati, Ahsoka Tano e Sabine Wren, anche Baylan Skoll è rimasto bloccato su Peridea nel finale di Ahsoka. Tuttavia, Peridea è esattamente il luogo in cui Baylan voleva essere, poiché ha indicato che il pianeta conteneva una fonte di potere che si trovava tra il lato chiaro e quello oscuro della Forza. L'ultima volta è stato visto in piedi di fronte a tre statue modellate sulle tre divinità Mortis introdotte in Star Wars: The Clone Wars e con lo sguardo fisso su qualcosa in lontananza.

Ora Dave Filoni ha confermato ufficialmente che la storia di Baylan non è "finita", anche se resta da vedere come continuerà esattamente. Se il piano prevede che il prossimo capitolo di questa saga personale continui in live-action, che sia in una potenziale Stagione 2 di Ahsoka o altrove, un recasting per il ruolo di Stevenson sarebbe l'opzione più probabile, poiché ricreare le sembianze e la voce di Stevenson con mezzi digitali sarebbe sicuramente troppo costoso.

Tuttavia, c'è anche la possibilità che il franchise di Star Wars si orienti verso la continuazione della storia di Baylan in romanzi o fumetti, come già capitato in passato.