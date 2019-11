Star Wars: Bob Iger annuncia l'arrivo di altre serie su Disney+

Dopo i commenti di Bob Iger sulla saga cinematografica di Star Wars, l'amministratore delegato di Disney ha parlato dei progetti in serbo per l'opera creata da George Lucas, rivelando che i fan potranno aspettarsi altre serie in arrivo su Disney+.

Come riporta il tweet di HN Entertainment, che trovate in calce alla notizia, durante una riunione degli investitori Iger avrebbe affermato che la multinazionale sta attualmente vagliando altri show da inserire nel catalogo del suo nuovo servizio streaming. Per adesso sappiamo che i titoli confermati sono: The Mandalorian, che debutterà in America il prossimo 12 novembre, la serie TV che avrà come protagonista Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi e infine quella dedicata al personaggio di Cassian Andor.

Secondo vari rumor le ipotesi che la Disney starebbe analizzando sarebbero riguardo una serie sulla vita della Principessa Leia, una che racconterà la storia di Capitan Phasma, su Rose Tico, sui Knights of Ren e infine quello che potrebbe incuriosire maggiormente tutti gli appassionati: una storia del signore dei Sith Darth Bane. Come si può intuire queste sono solo delle idee su spunti ancora da sviluppare, prima di avere una conferma dovremo aspettare la conclusione dei tre show attualmente in lavorazione.

Mentre aspettiamo vi segnaliamo questa notizia molto interessante: anche lo showrunner di Luke Cage ha rivelato la sua idea per uno spin-off di Star Wars, interamente incentrato sulla figura di Mace Windu.