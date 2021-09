Star Wars, Boba Fett: 5 storie dell'universo espanso che la serie potrebbe adattare

La figura del cacciatore di taglie Boba Fett ha sempre stuzzicato i piani alti della Lucasfilm, che hanno deciso di dare vita a una serie sul personaggio, intitolata The Book of Boba Fett di cui abbiamo da poco appreso la data di uscita. Quali storie riguardanti il protagonista potrebbe adattare lo show? Ecco 5 possibilità.

La creazione e la giovinezza di Boba Fett

Nel periodo dopo la battaglia di Naboo, si era deciso di creare un esercito di cloni per difendere la Repubblica Galattica. Tra questi c'era il cacciatore di taglie Jango Fett, che è riuscito ad ottenere un clone tutto suo: Boba Fett, a cui ha insegnato il suo lavoro. Dopo un allenamento durato tanto tempo, il padre del giovane Boba parte per una missione, al termine della quale verrà assassinato. Proprio in questo momento suo figlio stringe fra le mani il suo elmetto Mandaloriano e decide di dedicare la sua vita alla vendetta contro lo Jedi.

La vendetta

Nella vita di Boba Fett una cosa governa tutto: la vendetta. Dopo gli eventi passati, Boba trova una squadra di cacciatori di taglie per contrattaccare. I membri della sua compagnia sono Aurra Sing, Bossk e Castas. Nel corso degli eventi di questo periodo Boba si fa valere e impara nuove tecniche, trovando nuovi nemici.

Durante la Guerra Civile Galattica

Boba Fett adotta l'armatura Mandaloriana di suo padre e guadagna notorietà in tutta la galassia. Durante la Guerra Civile Galattica, Fett guadagna ancora più credibilità come famoso mercenario di Jabba the Hutt. Al termine degli eventi di questo periodo gli viene data una nuova taglia: Han Solo.

La sua caccia a Han Solo

Questa parte è sicuramente molto interessante. Boba e Vader seguono Solo a Cloud City, dove si nasconde con Skywalker e la principessa Leia Organa. Lo catturano e lo consegnano a Jabba the Hutt. Ma non è finita qui. Una missione di salvataggio di Skywalker porta Boba Fett a combattere contro un Han Solo non congelato. Sarà qui la sua fine.

E' davvero la sua fine?

George Lucas aveva pensato di aggiungere una scena in cui si mostrava che Boba era ancora vivo. Questo sicuramente riaprirebbe i giochi, anche perché a questo punto nessuno saprebbe che è effettivamente ancora qui. Dunque ci ritroveremmo di fronte a possibilità interessanti, che andrebbero esplorate.

Tra storie già in parte raccontate nel passato ma che possono essere approfondite da altri punti di vista e novità, la rosa di scelte per la nuova serie si preannuncia interessante.

Mentre ci chiediamo quali saranno i programmi per Boba Fett, ecco che la Disney annuncia l'arrivo di più di dieci serie di Star Wars entro il 2023!