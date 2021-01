Star Wars, il Boba Fett di Temuera Morrison tornerà anche in Kenobi e The Mandalorian 3?

Apparso di recente nella seconda stagione di The Mandalorian, Boba Fett potrebbe fare ritorno in altre serie TV legate al mondo di Star Wars. Dopo i rumor che volevano la presenza di Temuera Morrison nello show incentrato su Obi-Wan Kenobi, infatti, sono emersi dei nuovi dettagli sulla fitta schedule dell'attore.

Secondo quanto riportato da LMR Online, lo stesso sito che lo scorso giugno ha anticipato l'arrivo di un universo televisivo di Star Wars a cui avrebbero preso parte anche Ahsoka Tano e l'iconico cacciatore di taglie, Morrison sarà impegnato su ben tre fronti: una volta terminati i lavori per Il Libro di Boba Fett, l'attore prenderà parte alla produzione di Obi-Wan Kenobi, le cui riprese inizieranno il prossimo marzo in Inghilterra. Dopodiché, sempre stando al report, Morrison tornerà negli Stati Uniti per partecipare ad un numero indefinito di episodi della terza stagione di The Mandalorian.

Vi ricordiamo che l'uscita de Il Libro di Boba Fett su Disney+ è fissata a dicembre 2021, mentre per il resto degli show non è ancora stata annunciata una finestra di lancio. Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutte le serie TV di Star Wars annunciate nelle scorse settimane per il servizio streaming della Casa di Topolino.