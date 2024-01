Star Wars, Bryce Dallas Howard paragona Grogu al gatto di Argylle

Ormai è una certezza, il franchise di Star Wars è destinato ad espandersi sempre di più, grazie a nuovi film, nuove serie tv ed anche videogiochi che riusciranno di certo a rendere ancora più affascinante la galassia ideata dal celebre George Lucas. Attualmente infatti sono molti quei personaggi che hanno lasciato il segno, come il piccolo Grogu.

Ecco infatti che, proprio durante la promozione del nuovo film che la vede protagonista insieme ad altri attori del calibro di Henry Cavill, la giovane Bryce Dallas Howard ha avuto modo di fare una insolita similitudine tra uno dei personaggi di Argylle ed il piccolo Yoda in miniatura.

Tutto è accaduto durante una recente intervista per ComicBook.com, in questo contesto le è stato chiesto come sia stato lavorare insieme a Chip, un simpatico gattino con cui la star condivide diverse scene nel nuovo lungometraggio di Matthew Vaughn, rispetto all'esperienza insieme a Grogu.

"Oh mio Dio, li amo entrambi, veramente molto. Credo sia dovuto a quell'aria innocente che questi simpatici animaletti ti trasmettono. In alcuni momenti abbiamo lavorato anche con degli animatronics, ma per noi è stato come se fossero sempre lì con noi, li sentiamo reali".

Di certo deve essere una di quelle esperienze che non si dimenticano facilmente, voi che ne dite? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Ahsoka, una delle ultime serie tv ambientate nell'universo di Star Wars.