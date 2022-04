Star Wars, Bryce Dallas Howard alla regia di Ahsoka? 'Ai fan di The Clone Wars piacerà'

Dopo che molti fan hanno dichiarato più volte che affiderebbero a Bryce Dallas Howard una nuova trilogia di Star Wars, di recente sono emerse delle importanti novità sul futuro dell'attrice e regista nella galassia lontana lontana. Nel corso di una intervista concessa a Romper, Howard ha suggerito un ritorno nella nuova serie Star Wars, Ahsoka.

La regista ha parlato del futuro di Star Wars e dopo che l'intervistatore ha rivelato che la serie animata Star Wars: The Clone Wars era tra i suoi show preferiti, Howard, che ha passato gli ultimi anni a dirigere alcuni dei più acclamati episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ha risposto in maniera inaspettata al suo intervistatore: "Senza anticipare nulla, posso dire che amerai la serie di Ahsoka in arrivo. Non posso dirti nulla, ma quello che posso dire è che se siete fan di The Clone Wars sarete ben ricompensati".

Questo riferimento di Howard a una delle prossime serie Star Wars in arrivo potrebbe suggerire un ritorno alla regia anche per questo show? E' possibile, così come è probabile che la regista sia ormai così addentro alla Lucasfilm da conoscere i dettagli sui progetti in lavorazione (probabilmente anche con ruoli da produttrice). Fino all'uscita di The Book of Boba Fett non sapevamo del suo coinvolgimento e ritorno come regista (ha diretto l'episodio del Ritorno del Mandaloriano) e i fan sperano un giorno di vederla in un progetto cinematografico di Star Wars.

Intanto si vocifera di un suo ritorno in The Mandalorian 3, di cui recentemente si è parlato in riferimento alla data d'uscita. The Mandalorian 3 potrebbe arrivare in anticipo rispetto a quanto era previsto inizialmente, non il prossimo dicembre ma già questa estate, o almeno è quanto abbiamo dedotto dalle parole di Giancarlo Esposito.