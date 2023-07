Star Wars, budget pazzesco per il 2024: Disney+ investe sulle serie tv

Disney+ ha stanziato un budget incredibile per le serie tv del franchise di Star Wars per il prossimo anno, superiore addirittura a successi del grande schermo come Rogue One. Nonostante il CEO Bob Iger abbia dichiarato che la spesa eccessiva della major sia destinata a diminuire il budget è davvero elevato.

Secondo quanto riporta Forbes, Disney ha speso di più per The Acolyte in pre-produzione che per Rogue One, probabilmente il film di Star Wars che ha riscontrato il maggior favore di critica e pubblico degli ultimi anni. La serie sarebbe costata 49,2 milioni di dollari soltanto in pre-produzione, circa 5,5 milioni di dollari in più rispetto al budget di pre-produzione di Rogue One. Su Everyeye trovate la trama di The Acolyte, il nuovo progetto per la tv targato Disney e Lucasfilm.



Rispetto ad un altro film di Star Wars, la major ha speso soltanto il 17% in più sui costi di pre-produzione per Gli Ultimi Jedi, considerato un successo sicuro da Disney dopo Il risveglio della Forza. Al momento il record è di The Skeleton Crew, la serie più costosa di Star Wars con una spesa di 136 milioni di dollari.



Andor aveva il 38% in più costi per la pre-produzione ma venne girato durante la pandemia e probabilmente ciò ha influito anche sul budget. Negli ultimi anni si è discusso molto dei budget esorbitanti stanziati da Disney, tanto che Bob Iger aveva assicurato un ridimensionamento. Tuttavia, al momento pare che sia l'esatto contrario.



The Acolyte sarà più inclusiva rispetto agli show precedenti di Star Wars, come annunciato dal cast della serie.