Star Wars, Cal Kestis di Fallen Orden potrebbe mai comparire in The Mandalorian?

L'ultimo e straordinario episodio di Star Wars: The Mandalorian 2, "Capitolo 13 - La Jedi", ha finalmente introdotto la versione live-action di Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson, anticipando inoltre anche l'arrivo di una altro importantissimo e amato personaggio del canone, l'Ammiraglio Thrawn.

Sono stati tirati in ballo anche diversi riferimenti al vecchio canone di Star Wars: Knights of the Old Republic e, parlando ancora di videogiochi, proprio il Capitolo 13 si conclude aprendo apparentemente all'arrivo di un altro personaggio, il Cal Kestis, protagonista dell'apprezzato Star Wars Jedi: Fallen Orden sviluppato da Respawn Entertainment.



A rispondere all'eventuale chiamata di Mando, alla ricerca di un nuovo Jedi per addestrare Grogu, potrebbe essere Luke Skywalker, scelta più ovvia per i fan, ma a dire il vero sono in molti a pensare che Cal Kestis sia un'opzione valida e per nulla scontata. Mando si deve infatti recare sulle rovine Jedi presso il Pianeta Tython, portare Grogu in cima alla montagna e attendere che il Bambino si connetta con la Forza con qualche Jedi.



Dicevamo che Luke sarebbe certamente in grado di addestrare Grogu, ma Ahsoka non è stata la sola Jedi a sopravvivere alla Purga, perché la storia del Padawan Cal Kestis e di Fallen Order rivela proprio la sopravvivenza del ragazzo all'Ordine-66, fuggito ai margini della Galassia. E per il momento non sappiamo davvero come proseguirà o terminerà la sua storia, il che potrebbe facilmente renderlo protagonista del futuro di The Mandalorian, considerando anche l'arco di tempo intercorso tra la fine della Trilogia Prequel e l'intermezzo tra quella Originale e la Nuova, che lo farebbe maturare non poco, portandolo al rango non ufficiale di Cavaliere Jedi se non addirittura Maestro.



