Star Wars, Cameron Monaghan vuole il live-action su Cal Kestis: 'Certo che c'è interesse'

Jedi: Fallen Order va ormai considerato a pieno titolo un capitolo canonico della saga di Star Wars: il videogioco targato EA si è posto sin dal primo momento come un passaggio narrativamente rilevante nel contesto del franchise, per cui la possibilità di vedere prima o poi una versione live-action di Cal Kestis sembra tutt'altro che remota.

Mentre una nuova teoria parla di un Han Solo sensibile alla Forza, dunque, ad intervenire sulla questione è proprio il diretto interessato: Cameron Monaghan, che in Jedi: Fallen Order ha prestato il suo volto proprio al protagonista del gioco, si è detto infatti assolutamente interessato ad un esordio sul grande o piccolo schermo.

"Certo che c'è interesse. Questo è tutto ciò che posso dire" sono state le brevi dichiarazioni rilasciate dall'attore sull'argomento: una ritrosia ad aggiungere altro che ci fa pensare che in effetti qualcosa stia bollendo in pentola in tal senso dalle parti di Lucasfilm, con un progetto live-action incentrato su Cal Kestis che, chissà, potrebbe effettivamente già essere nei piani della produzione per il futuro.

