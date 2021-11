Star Wars, cancellato Rangers of the New Republic: sarà integrato in The Mandalorian 3

A poche ore dal Grogu gigante per la festa del Ringraziamento, arriva la notizia che Lucasfilm non proseguirà nello sviluppo di Rangers of the New Republic, una delle tante serie tv di Star Wars in lavorazione per il servizio di streaming on demand Disney Plus.

Il nuovo numero di Empire, con una copertina dedicata a Il libro di Boba Fett, contiene numerosi pezzi dedicati al mondo di Star Wars, e in uno di questi, concentrandosi sul futuro del franchise, Kathleen Kennedy dichiara espressamente 'finita' la serie tv Rangers of the New Republic, spin-off di The Mandalorian annunciato un anno fa durante il Disney's Investors Day. Qualche mese fa in effetti Variety aveva riferito che lo show non era ancora entrato in fase di sviluppo attivo, lanciando un campanello d'allarme: adesso la notizia della cancellazione di Rangers of the New Republic è ufficiale.

“Non abbiamo mai scritto neanche una sceneggiatura per questa serie" ha dichiarato la Kennedy. "Ma alcune delle idee che abbiamo sviluppato saranno riutilizzate in The Mandalorian".

Tuttavia i fan di Star Wars non hanno nulla da temere, dato che c'è tutta un'altra serie di progetti più che vivi. Sul futuro della saga, la Kennedy ha aggiunto: "È molto eccitante ciò che accadrà il prossimo anno con 'Obi-Wan' e 'Andor', 'Mandalorian', 'Ahsoka'. Questi progetti sono tutti così specifici e unici a modo loro che penso riusciranno a conquistare un'ampia varietà di pubblico all'interno del mondo di Star Wars.”

