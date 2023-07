Star Wars, che caos! L'autore di Lando ha scoperto di essere stato licenziato dai social

Ormai il franchise di Star Wars si è espanso ad un livello che solo pochi anni fa era impensabile, la Disney infatti ne ha ricavato, oltre che una trilogia sequel, anche numerose serie tv spin-off che hanno il compito di espandere ed approfondire aspetti di questo universo che al cinema non hanno trovato spazio.

Tra tutte le produzioni che sono arrivate o sono in procinto di debuttare sulla piattaforma Disney+, ce n'è una che i fan attendono ormai da tempo, ma che sembra però non voler mai arrivare, stiamo ovviamente parlando della serie spin-off Lando.

Show che avrebbe il compito di farci conoscere più nel dettaglio le avventure del giovane amico di Han Solo, prima degli eventi che accadranno in Star Wars episodio V - L'impero colpisce ancora. Tuttavia al momento, i problemi produttivi per questo progetto sembrano non avere fine.

Infatti, è di poche ore fa la notizia che proprio lo showrunner che avrebbe dovuto occuparsi della serie è stato licenziato, Justin Simein ha appreso la notizia tramite un post su instagram, che riferiva che ora ad occuparsi della serie sarebbero stati Donald Glover e suo fratello.

Durante un'intervista del 27 luglio a The Hollywood Reporter, quindi poco prima che si sapessero novità sullo show, che al momento, per quanto ne sapesse, era ancora coinvolto nel progetto.

Voi cosa ne pensate?