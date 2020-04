Star Wars Cassian Andor: lo sceneggiatore di Rogue One si unisce alla serie Disney+

Il primo viaggio sul Millennium Falcon non si dimentica mai e così come per l'astronave, anche l'iconico franchisedi George Lucas tocca il cuore di tutti coloro che vi passano. Ecco quindi che il co-sceneggiatore di Rogue One Tony Gilroy torna per Star Wars: Cassian Andor, stavolta nel ruolo di shorwrunner.

La notizia arriva direttamente dall'Hollywood Reporter, che segnala il subentrare di Gilroy al posto di Stephen Schiff, precedente showrunner della serie Disney+.

La serie è attualmente in stasi a causa delle problematiche la Disney sta affrontando, ma secondo fonti interne alla produzione i lavori di Cassian Andor procedono a vele spiegate, tanto che la serie è in pre-produzione già da settimane.

Questa sostituzione,a prima vista sospetta, potrebbe dipendere semplicemente dal fatto che fu proprio Gilroy, insieme a Chris Weitz, a dar vita al personaggio di Luna, al cui approfondimento punterebbe il nuovo spin-off di Disney+

Cosa aspettarci da Star Wars: Cassian Andor? Se Gilroy riuscisse a cogliere nuovamente nel segno come fatto con Rogue One, la serie potrebbe essere un nuovo fiore al'occhiello per la neonata piattaforma e persino raggiungere la fama delle più recenti Star Wars: The Clone Wars e The Mandalorian.

Solo pochi giorni fa abbiamo saputo che anche Stellan Skarsgard e Kyle Soller saranno in Cassian Andor e che persino il production production designer di Chernobyl sarà tra i tecnici di Cassian Andor