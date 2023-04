Star Wars Celebration 2023, svelato un clamoroso ritorno in The Mandalorian!

Con la terza stagione di The Mandalorian ancora in corso, lo Star Wars Celebration rappresenta ovviamente l'occasione perfetta per anticipare un po' delle cose che vedremo nei prossimi episodi: noi di Everyeye siamo presenti a Londra e proprio pochi minuti fa abbiamo avuto modo di assistere ad alcuni spezzoni del settimo episodio dello show.

Mentre si parla di scontri tra Pedro Pascal e Disney che starebbero mettendo a rischio il sodalizio tra le due parti, Kathleen Kennedy e soci ci hanno infatti dato modo di scoprire in anteprima ciò che accadrà nel prossimo futuro della serie, regalandoci quindi anche delle anticipazioni su quello che si prospetta come un clamoroso ritorno dritto dritto da Star Wars Rebels.

Nel mostrarci una conversazione tra Gideon e un gruppo di imperiali in un luogo pieno di quelle che hanno tutta l'aria di essere vasche di clonazione, infatti, la serie cala un asso mica male: Gideon e i suoi parlano infatti della necessità di rintracciare l'ammiraglio Thrawn, indimenticato villain della serie animata ideata da Dave Filoni, menzionando infine un misterioso progetto Nechromancer!

Sembra solo questione di tempo, dunque, prima che il nostro faccia la sua comparsa in versione live-action: sorpresa o svolta prevedibile? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della 3x06 di The Mandalorian.