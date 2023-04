Star Wars Celebration 2023: svelato quando uscirà la seconda stagione di Andor

Everyeye è alla Star Wars Celebration, e in questi minuti si è concluso il panel dedicato alla seconda stagione di Andor, acclamata serie tv di Star Wars con protagonista Diego Luna.

Possiamo ufficialmente confermarvi le tempistiche della prossima stagione: le riprese di Andor 2, che sono attualmente in corso, saranno ufficialmente concluse in piena estate, durante il mese di agosto 2023, ma per vedere i primi episodi della serie bisognerà aspettare ancora un po'. Lucasfilm ha infatti fatto sapere che la post-produzione richiederà circa un anno di lavorazione, e che attualmente Andor 2 è previsto per l'estate 2024. La serie sarà ovviamente distribuita ancora una volta in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

Ricordiamo che Andor è una serie spy thriller ambientata nel mondo di Star Wars targata Lucasfilm e composta da due stagioni di 12 episodi ciascuna: la storia si svolge cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, in un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi, in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. La serie è interpretata da Diego Luna, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Forest Whitaker, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw e Faye Marsay, con Tony Gilroy creatore e showrunner.

La prima stagione è disponibile nella sua interezza su Disney Plus.