Star Wars Celebration 2023: abbiamo visto il primo teaser di The Acolyte, ecco cosa mostra

Oltre a rivelarvi quando uscirà Andor stagione 2, dalla Star Wars Celebration possiamo anticiparvi anche tantissime succose informazioni su The Acolyte, la nuova serie tv della saga Lucasfilm in arrivo su Disney Plus.

Durante l'atteso evento, infatti, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha affermato di essere rimasta a dir poco sbalordita dai 4 episodi finiti di The Acolyte, con la serie che sarà ambientata nel Periodo dell'Alta Repubblica e vanterà la presenza di 'tantissimi Jedi'. A questo proposito, è stato confermato che la star di Squid Game Lee Jung-jae sarà un Maestro Jedi, mentre Joonas Suotamo interpreterà un nuovo Wookie Jedi. La serie includerà anche le spade laser gialle, come quella impugnata da Rey alla fine di Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker.

Il panel ha anche svelato il primo teaser trailer di The Acolyte: il filmato promozionale non svela nulla riguardo alla trama, ma include un'apparizione dell'Ordine dei Jedi e presenta, oltre all'uso di arti marziali, anche un'atmosfera molto dark, che presumibilmente caratterizzerà tutta la serie. Infine, è stato confermato che The Acolyte uscirà nel 2024, ovviamente in esclusiva su Disney Plus.

