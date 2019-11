Star Wars, dei celebri alieni dei film originali tornano in The Mandalorian episodio 2

Nel corso del secondo episodio di The Mandalorian, la prima serie televisiva di Star Wars in onda su Disney+, il personaggio titolare ha intrapreso una piccola avventura che lo ha portato faccia a faccia con dei personaggi già visti nella trilogia originale della saga.

Alla fine del pilot dello show creato da Jon Favreau, il personaggio principale interpretato da Pedro Pascal si imbatte nella sua nuova taglia, un piccolo alieno appartenente alla stessa misteriosa razza del maestro Yoda. Nell'episodio due, il Mandaloriano e "il bambino" incontrano alcuni Jawas, noti per aver prima rapito e poi venduto C-3PO e R2-D2 a Luke Skywalker nell'originale Star Wars, uscito nel 1977.

Come vi abbiamo raccontato nella recensione del secondo episodio della serie, il Mandaloriano si confronta con le creature assaltando il loro Sandcrawler, le celebri "fortezze mobili" utilizzate dagli alieni per il recupero di cianfrusaglie varie ed eventuali e il loro trasporto. Alla fine il protagonista farà un patto con i Jawas, accettando di recuperare per loro un misterioso uovo al fine di riavere ciò che gli alieni gli hanno rubato.

Ricordiamo che The Mandalorian è ambientata qualche anno dopo gli eventi della trilogia originale della saga. Il cast include, oltre a Pascal, anche Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Nick Nolte, Omid Abtahi, Ming-Na Wen, Emily Swallow, Werner Herzog e Taika Waititi come voce del droide IG-11.

