Star Wars, chi è il personaggio preferito di Ewan McGregor? La risposta non è scontata!

Ewan McGregor è entrato a far parte dell'universo di Star Wars nei panni di Obi-Wan Kenobi, uno dei personaggi centrali nella saga di George Lucas. Negli ultimi anni Kenobi è tornato al centro della scena con un'intera serie incentrata sul suo personaggio.

Tuttavia la serie su Obi-Wan Kenobi, nonostante le ottime premesse e un protagonista importante, non ha riscosso grande successo e i piani per una seconda stagione sono molto incerti: lo stesso McGregor, pur ribadendo la disponibilità a tornare nei panni di Obi-Wan, si è mostrato scettico sull'eventuale continuazione della serie.

Durante un'intervista per il programma CBS Morning, McGregor ha rivelato quali sono i suoi personaggi preferiti di Star Wars: "Ho amato Han Solo e Luke Skywalker. Da ragazzo erano i miei personaggi preferiti". Nonostante la serie sul maestro Jedi è in una fase di stallo e non si prevedono altri progetti che coinvolgano Obi-Wan, la carriera dell'attore al di fuori del mondo di Guerre Stellari prosegue a gonfie vele.

McGregor ha diversi progetti in cantiere al di fuori dell'universo di Guerre stellari. Tra questi la serie Un gentiluomo a Mosca, dove McGregor si cala nei panni di Alexander Rostov, un conte alle prese con gli scenari scatenati dalla Rivoluzione Russa. Qui potete trovare il trailer di Un gentiluomo in Mosca, in arrivo su Paramount+.

